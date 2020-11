Negli Stati Uniti sale a 245.598 il numero dei morti Coronavirus nel mondo. Il Messico supera 1 milione di casi, l'India quasi a 9 milioni Nel mondo sono stati confermati 657.312 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità. Secondo i dati pubblicati dall'agenzia Onu si tratta del dato più alto mai registrato dall'inizio della pandemia, in crescita rispetto ai 641.762 contagi del giorno precedente

L'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University riporta 1.311.192 di morti su oltre 53,9 milioni di casi registrati in tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono il paese che conta il maggior numero di decessi (245.598), seguito dal Brasile (165.658) e India (129.635). Il paese europeo con il più alto numero di morti è il Regno Unito (51858), seguito da Italia (44683) e Francia (42600).Nelle ultime 24 ore ildi coronavirus, secondo i dati rilasciati dal Ministero della Salute: sono 1.003.253 le persone che hanno avuto il Covid. Il conteggio dei morti, invece, è stato divulgato dal quotidiano 'El Universal': i decessi complessivi sarebbero 98.259, di cui 635 in queste ore. Nei dati diffusi dal Ministero, in merito alla risposta delle strutture sanitarie: il 35 per cento dei letti è occupato, mentre, nel caso di letti con ventilatori meccanici, l'occupazione si riduce al 27 per cento.Inil numero dei contagi per coronavirus ha raggiunto gli 8.814.579 con oltre 41.100 nuovi casi in tutto il paese nelle ultime 24 ore, secondo i dati rilasciati dal Ministero federale della sanità. Il bilancio totale delle vittime ha raggiunto 129.635, con 479.216 di casi di Covid-19 attivi e 8.205.728 persone guarite e dimesse dagli ospedali.Ilha registrato nelle ultime 24 ore altri 921 decessi legati per un totale di vittime che arriva a 165.658. I contagi sono più di 5,8 milioni. In questa settimana il governo brasiliano ha avuto difficoltà ad aggiornare i propri dati a causa di problemi nei sistemi informatici che Agencia Brasil attribuisce a un possibile attacco informatico. Attualmente, i casi attivi sono 391.790, mentre circa 5,3 milioni di persone sono guarite dal Covid-19.