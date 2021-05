La pandemia Coronavirus nel mondo. Otre 170 milioni di casi, America Latina al collasso, in India calano contagi

La Paz, Bolivia (AP Photo/Juan Karita)

Ha superato quota 170 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nelda inizio pandemia, secondo il conteggio dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati quasi 3,54 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli, con 33,25 milioni di casi e oltre 594 mila decessi. Seguono l'(27,89 milioni, 326mila) e il(16,47 milioni, 461 mila).Secondo nuovi dati resi noti dal ministero della Salute di Nuova Delhi, l'ha registrato un ulteriore calo dei contagi da Covid che ormai da un mese e mezzo risultano tendenzialmente in diminuzione. Con 152.734 ulteriori infezioni in 24 ore, il conteggio dei casi nel subcontinente ha raggiunto i 28.047.534. In diminuzione, seppure su un livello ancora altissimo, anche il numero delle vittime quotidiane, che nelle ultime 24 ore sono state 3.128 per un totale giunto ormai a 329.100.La Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa (IFRC) ha avvertito che la pandemia "è tutt'altro che finita" in, la macro-regione a livello mondiale con la più alta incidenza di casi di Covid-19 che ha raggiunto nel corso di quest'ultima fase virale il suo picco più alto di morti anche se in molti casi l'attenzione del mondo è stata dirottata sull'apocalittica situazione venutasi a creare dall'altra parte del pianeta, in India. Eppure, "le Americhe hanno attualmente uno dei più alti tassi di mortalità giornaliera al mondo e, nella sola America Latina, più di un milione di persone hanno perso la vita a causa del Covid-19. Ciò rappresenta un terzo dei decessi in tutto il mondo", si legge in un comunicato della Croce Rossa Internazionale. I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità del resto parlano chiaro, e indicano che le Americhe registrano 66,8 milioni di casi di coronavirus e 1,6 milioni di decessi, di cui 32,3 milioni di infezioni e un milione di morti registrati in America Latina.