La pandemia nel mondo Coronavirus, record di decessi in Germania. Negli Usa più di 100mila ricoveri al giorno Scatta oggi in Germania il nuovo lockdown deciso dalla cancelliera Merkel e in Sassonia è allarme: "Si deve scegliere a chi dare ossigeno"

Condividi

Nel giorno in cui scattano le nuove misure restrittive, fortemente volute dalla cancelliera Angela Merkel, volte ad arginare la diffusione del coronavirus, la. Ben 952 i nuovi decessi correlati al virus, il conteggio più alto in un solo giorno e allo stesso tempo un picco di proporzioni enormemente maggiori rispetto al precedente primato di vittime dell'11 dicembre, allorché se ne erano contate 598. Secondo i dati del Robert Koch Institute (RKI) i contagi diagnosticati nella giornata appena trascorsa sarebbero 27.728. A questi si sommano i dati sconfortanti della Sassonia dove, stando al racconto dei media locali, il carico delle terapie intensive sta mettendo a dura prova il personale sanitario: "Nei giorni scorsi siamo stati costretti più volte a dover decidere a chi dare l'ossigeno", ha affermato un medico della cittadina di Zittau, Matthias Mengel.Come gli esperti avevano previsto da tempo, negli Stati Uniti si è assistito a una mortale rinascita del nuovo coronavirus che non solo sta colpendo in zone nuove, ma sta anche circolando in aree che sembravano averlo "battuto" nella prima ondata, facendo registrare nuovi record di contagi, ricoveri e morti. La situazione è deteriorata a dicembre, dopo una serie di spostamenti massicci della popolazione in occasione delle festività del ponte del Ringraziamento che hanno fatto balzare. Critiche le condizioni degli ospedali che soltanto ieri hanno registrato 112.816 ricoveri attivi riguardanti pazienti positivi al Covid-19, stabilendo un nuovo record dall'inizio della pandemia, secondo il Covid Tracking Project (CTP). È il 14esimo giorno consecutivo in cui gli Stati Uniti sono rimasti al di sopra di 100 mila ricoveri.L'agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie ha fatto sapere che, tra il crescente timore di una possibile carenza di unità di terapia intensiva. I critici affermano che la recrudescenza del virus evidenzia il rischio di incoraggiare l'attività economica quando mancano almeno mesi ai vaccini. Il governo aveva allentato le restrizioni di allontanamento sociale a ottobre visto il rallentamento nei tassi di crescita dei contagi nonostante gli esperti avessero messo in guardia da un'ondata virale durante l'inverno, quando le persone trascorrono più ore al chiuso. Il governo ha ripristinato alcune restrizioni nelle ultime settimane, come la chiusura dei locali notturni, l'interruzione delle lezioni scolastiche di persona e i ristoranti possono fare solo consegne e fornire servizio di asporto dopo le 21.