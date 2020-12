La pandemia Coronavirus nel mondo. Negli Usa 267.000 morti, in Germania altri 13.604 casi

Negliil Covid ha causato 268.045 morti con 13.541.221 decessi. Lo riporta la. A livello di morti seguono ilcon 173.120 e l'con 137.621. Lo Stato di New York rimane il più colpito negli Usa, seguito da Texas e California.Laregistra 13.604 nuovi casi di Covid-19 e altri 388 decessi di persone risultate positive al coronavirus. I dati vengono riportati dall'Istituto. Il bollettino di ieri parlava di 11.169 contagi e 125 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Germania sono in totale 1.067.473 i casi di coronavirus con 16.636 decessi. Sono invece circa 758.800 le persone guarite.