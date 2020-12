La pandemia Coronavirus: Usa: quasi 3300 morti in 24 ore, in Brasile oltre mille, India verso 10 milioni di casi

San Paolo, Brasile (AP Photo/Andre Penner)

Condividi

Glihanno nuovamente registrato un pesante bilancio di oltre 3.200 morti e quasi 250.000 nuovi contagi da coronavirus in un giorno, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.Iltorna a superare i mille morti Covid in sole 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute, riportati anche dalla stampa locale, sono state 1.092 le vittime dell'ultima giornata, per un totale di 184.827 dall'inizio della pandemia.L'nelle ultime 24 ore ha registrato altri 22.890 casi di coronavirus, portando il bilancio complessivo vicino alla soglia dei 10 milioni di contagiati dall'inizio dell'epidemia (9.979.447).