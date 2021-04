I numeri della pandemia Coronavirus: in India ancora 200mila casi, Usa sconsigliano viaggi nell'80% dei paesi Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo si sono registrati 692.805 nuovi contagi e 10.481 decessi nelle ultime 24 ore

Coda davanti a un negozio di New Delhi (Ansa)

Secondo l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University sono 142.097.803 i casi accertati di coronavirus nel mondo, 692.805 in più rispetto al giorno precedente. 3.029.811 i decessi, di cui 10.481 registrati nelle ultime 24 ore.Con 31.737.347 casi totali glisi confermano il paese che ha segnalato il maggior numero di contagi. Seguono(15.320.972),(13.973.695),(5.357.229),(4.657.509),(4.406.114),(4.323.596),(3.878.994),(3.428.354),(3.167.137). Sopra i 2 milioni di casi anche(2.714.475),(2.695.327),(2.667.136),(2.306.910),(2.261.435) e(2.006.197).Gli Stati Uniti annunciano "un significativo aumento" nel numero dei paesi nei quali sconsigliano di viaggiare perché ad alto rischio per il coronavirus. L'aggiornamento delle linee guida sui viaggi comunicato dal dipartimento di Stato, "per riflettere meglio" le linee guida delle autorità sanitarie (Centers for Disease Control and Prevention, Cdc), estenderà questa settimana il massimo grado di allerta (livello 4, "do not Travel") a circa l'80% dei paesi del mondo."La pandemia da Covid-19 continua a porre rischi senza precedenti per i viaggiatori - si legge nella nota - e alla luce di questi rischi, il dipartimento di Stato raccomanda con forza i cittadini americani di riconsiderare i viaggi all'estero". Questo non comporta necessariamente, precisano da Foggy Bottom, "una revisione della situazione sanitaria in ogni singolo paese, ma riflette piuttosto un aggiornamento del sistema del Travel Advisory del dipartimento di Stato sulla base delle attuali valutazioni epidemiologiche dei Cdc".Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 200.000 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Lo riporta il Guardian. Solo nelle ultime settimana il continente ha riportato il numero record di 1,59 milioni di contagiati. In aumento anche le vittime, 1.761 nelle ultime 24 ore, per un totale di 180.530.