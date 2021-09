I numeri della pandemia Coronavirus nel mondo: record di decessi in Russia, l'India torna sopra i 20mila casi Secondo i dati della Johns Hopkins University i contagi totali nel mondo hanno raggiunto quota 233.286.306. I decessi dall'inizio della pandemia sono 4.774.173

Secondo l'ultimo aggiornamento dati della Johns Hopkins University sono 233.286.306 i casi di contagio da coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia, di cui 472.884 in 24 ore. I decessi da ieri sono saliti di 9.061 unità, per un totale di 4.774.173.I paesi che hanno riportato il maggior numero disono Stati Uniti (+123.269), Regno Unito (+35.266), Filippine (+26.555), India (+23.529), Russia (+21.891), Brasile (+17.756), Iran (+13.271), Germania (+12.267).I paesi che riportano il maggior numero di casi totali sono Stati Uniti (43.349.448), India (33.739.980), Brasile (21.399.546), Regno Unito (7.808.054), Russia (7.377.774), Francia (7.100.572), Turchia (7.095.550), Iran (5.572.962), Argentina (5.255.261), Spagna (4.956.691), Colombia (4.955.848) e Italia (4.668.261). Hanno superato i 3 milioni di casi Germania (4.228.774) , Indonesia (4.213.414) e Messico (3.655.395).Laha registrato il terzo record giornaliero consecutivo di morti per Covid-19, in un contesto segnato da una campagna vaccinale lenta e dal rapido diffondersi della variante Delta. Secondo gli ultimi dati, la Federazione ha riportato nelle ultime 24 ore 867 decessi legati al nuovo coronavirus, un dato che porta il totale a 207.255 morti dall'inizio della pandemia, il dato più elevato in Europa. Al momento la Federazione è il quinto Paese con più contagi al mondo dopo Usa, India, Brasile e Regno Unito. Al momento solo il 32,8% della popolazione russa (47,9 milioni di persone) ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 e il 28,8% (42 milioni) ha ricevuto l'immunizzazione completa.Lo scenario della pandemia di coronavirus in, secondo il bollettino reso noto sul sito internet del ministero della Salute di Nuova Delhi, è leggermente peggiorato nelle ultime 24 ore con un aumento di circa il 25% dei nuovi casi rispetto ai numeri di ieri. Dopo due giorni consecutivi in cui il conteggio delle infezioni era rimasto al di sotto della soglia delle 20mila, nel subcontinente sono state infatti registrate 23.529 positività nelle ultime 24 ore.Forte ripresa dei contagi in, dove si è superata la soglia di mezzo milione di casi di Covid dall'inizio della pandemia, su una popolazione di poco più di 7 milioni di abitanti. I casi attivi attualmente sono 43.520. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.142 nuovi contagi a seguito di 19.237 tamponi eseguiti. Circa il 13,5% dei nuovi contagiati (288 persone) aveva completato il ciclo di immunizzazione. Le vittime del coronavirus in Bulgaria sono oltre 20.000. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 87, di cui 9 persone vaccinate. La Bulgaria è tra i Paesi europei con la più bassa percentuale di vaccinati con entrambe le dosi, circa il 20% della popolazione vaccinabile. Il Paese, inoltre, risulta al primo posto nell'Ue per percentuale di decessi causati dal Covid. Quasi l'intero territorio della Bulgaria si trova nella zona rossa per il numero di contagi.Il ministero della Salute, nel suo più recente bollettino aggiornato a ieri, ha riportato 1.986 nuovi casi di coronavirus in tutto il paese e 48 decessi causati dal virus. È sceso a 998 il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni. Nella capitale Tokyo il governo metropolitano ha confermato 267 nuovi casi, circa la metà rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana. Per prefettura, Osaka ha avuto il maggior numero di nuovi casi (398), seguita da Tokyo, Aichi (155), Saitama (153), Kanagawa (130), Hyogo (119), Chiba (78), Okinawa (69), Kyoto (52), Hokkaido (45 ), Ibaraki (44) e Fukuoka (43).Il ministero della Saluteha notificato 596 nuovi decessi per Covid-19 per un totale di 276.972 decessi, oltre ad altri 9.796 casi per raggiungere 3.655.369 contagi. Con queste cifre, il Messico rimane il quarto Paese con il maggior numero di morti per Covid-19 dietro Stati Uniti, Brasile e India, e il quindicesimo per numero di contagi confermati, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Le autorità sanitarie hanno riconosciuto che in base ai certificati di morte la pandemia sarebbe di circa 400mila morti nel Paese e stimano che il Messico accumuli effettivamente 3.871.634 infezioni. Di questa cifra, 62.098 sono casi attivi, che hanno presentato sintomi negli ultimi 14 giorni e rappresentano l'1,6%. L'occupazione media dei letti generici negli ospedali messicani è del 34% e del 30% per i letti di terapia intensiva. Le autorità hanno anche indicato che il programma di vaccinazione, che comprende tutti i maggiori di 18 anni, accumula 100,52 milioni di dosi somministrate aggiungendo 648.293 nell'ultimo giorno. Finora 63,71 milioni di persone, il 71% della popolazione con piu' di 18 anni, ha almeno una dose del vaccino anticovid.