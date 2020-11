Incontro istituzionale Coronavirus, nel pomeriggio Mattarella incontra i presidenti di Camera e Senato All'ordine del giorno le questioni legate all'evoluzione della pandemia, con un'attenzione particolare ai lavori parlamentari, ai rapporti tra governo e Camere e tra maggioranza e opposizione

E' in programma alle 16.30 l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico.All'ordine del giorno, probabilmente, le questioni legate all'evoluzione della pandemia, con un'attenzione particolare ai lavori parlamentari, ai rapporti tra governo e Camere e tra maggioranza e opposizione.Mi è sembrato opportuno l'intervento del presidente Mattarella, da sempre molto attento all'interesse del Paese. Il Capo dello Stato ha fatto bene ieri a interloquire con le Regioni, e oggi farà la stessa cosa con i presidenti delle Camere e con il governo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a '24Mattino', su Radio24."Le scelte che si dovranno fare - ha aggiunto - saranno impopolari e difficili, ma occorre prima di tutto tutelare la salute, perché senza salute non può esserci alcuna tenuta economica. La curva dei contagi è molto alta, il governo ha gravi responsabilità, ma adesso dobbiamo evitare che il virus giri incontrollato per il Paese. Se servono decisioni forti, meglio assumerle subito e tentare di salvare il Natale, piuttosto che aspettare e poi compromettere una ricorrenza molto importante anche per il commercio e per l'economia".