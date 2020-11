D'Incà: "Su nuove misure opposizione non può sottrarsi" Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo: chiusure mirate dei territori Possibili nuove limitazioni ai negozi, un freno agli spostamenti fra le regioni. Scuola: Dad per medie e superiori. Il centrodestra compatto: "Collaborazione, ma no a tavolo in Parlamento"

Condividi

Il governo lavora a nuove misure e a un nuovo Dpcm, previsto domani, per frenare la corsa del Coronavirus. In mattinata l'incontro in collegamento con il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e i presidente di Regione, Anci e Province. Mentre nel pomeriggio Conte incontrerà di nuovo i capidelegazione e i capigruppo di maggioranza. Il premier, a quanto si apprende da fonti della maggioranza, domani sarà alle 12 alla Camera e alle 17 al Senato per riferire sui prossimi provvedimenti per la gestione dell'emergenza.Tra le misure in discussione non ci sarebbe quella di un lockdown totale, come quello vissuto a marzo, ma chiusure locali e mirate per due o tre settimane per intervenire sulle situazioni più critiche nei vari territori. Nel mirino ci sarebbero grandi città come Napoli, Torino e Milano, ma anche Roma è nella lista degli 'osservati speciali'. Si ipotizzano nuove limitazioni ai negozi, un freno agli spostamenti fra le regioni, fatti salvi motivi di lavoro, salute e urgenza e un intervento sulla scuola. L'esecutivo starebbe valutando anche di predisporre degli "hotel covid", dove ospitare i positivi che, altrimenti, rischiano di contagiare i familiari.Per la scuola si ipotizza la presenza fino alla seconda media. Il resto in Dad. Questa la proposta che sarebbe stata avanzata dal premier.Con una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Conte è tornato a chiedere anche un tavolo con le opposizioni. E ha invitato le forze del centrodestra ad aprire già domani un tavolo di confronto permanente. Ma la risposta è stata: "Troppo tardi". Il passaggio di lunedì in Parlamento, prima del dpcm, apre comunque una fase diversa nella "gestazione" dei provvedimenti, con il coinvolgimento del Parlamento, e quindi anche del centrodestra, prima del varo."E' chiaro che se la situazione sanitaria dovesse peggiorare tutte le forze democratiche presenti in Parlamento saranno chiamate a dare il loro contributo per definire i prossimi passaggi. Nessuno si può sottrarre dalla responsabilità di decidere misure più stringenti di quelle attuali". A dirlo è Federico D'Incà, ministro dei Rapporti con il Parlamento, in un'intervista ad Avvenire in cui sottolinea che "mai come in questa fase le due Camere rivestiranno un ruolo centrale".Disponibilità a collaborare in Parlamento ma 'no' compatto all'apertura di un tavolo, cabina di regia o a qualsiasi altro tipo di operazioni "di palazzo". E' la risposta che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno dato a Giuseppe Conte ieri pomeriggio quando il presidente del Consiglio li ha chiamati per informarli dell'iniziativa al vaglio del governo. I tre leader del centrodestra - riferiscono fonti della coalizione - non avrebbero in alcun modo gradito di non essere stati coinvolti nella determinazione della formula di collaborazione proposta da Conte, ovvero una cabina di regia presieduta dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nella nota congiunta poi si parla di richiesta di collaborazione "tardiva" da parte del governo. "Non tolleriamo che per tutta la fase iniziale non ci abbiano coinvolto e ora che sono in difficoltà e hanno bisogno di un aiuto ci chiedano una mano. Quindi ben venga la discussione delle proposte in Parlamento, ma le proposte del centrodestra restano quello presentate"."Le Regioni, di qualsiasi colore politico, evitano di scagliare la prima pietra, ma sulla pandemia emotiva purtroppo non abbiamo gli anticorpi: Conte ha chiuso mezzo Paese domenica scorsa. Io mi auguro che domani(oggi, ndr) ci si confronti su analisi costi-benefici e sul metodo, prima di prendere altri provvedimenti. Ad esempio, valedi più chiudere i ristoranti o le scuole, in termini di riduzione dell'indice di contagio?". Così il governatore dellaLiguria Giovanni Toti, in un'intervista alla Stampa in cui assicura che Genova non chiuderà.In una lettera aperta il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, con i colleghi sindaci e consiglieri metropolitani e provinciali lombardi, ha scritto al premier Giuseppe Conte per "esprimere la nostra ferma contrarietà al Dpcm firmato lo scorso 24 ottobre". "Abbiamo il dovere di salvaguardare i nostri cittadini - si legge nella missiva - le categorie e le attività produttive più colpite dal recente decreto, già allo stremo delle proprie forze dopo il lockdown dei mesi scorsi. Si tratta di scelte miopi, che affossano l'economia e di conseguenza mettono a repentaglio la salute stessa. (...) La chiusura totalmente indiscriminata di alcune attività, senza prendere in considerazione i sacrifici fatti da queste imprese per adattarsi ai rigidi protocolli di sicurezza e sanitari, che peraltro avevano dato buoni risultati,ci vede totalmente contrari". Poi l'annuncio:" Noi amministratori non ci stiamo e siamo pronti a ricorrere contro questo decreto ingiusto, per tutelare tutte quelle attività che meritano di continuare a lavorare e tutti i cittadini lombardi che devono poter vivere in modo dignitoso".