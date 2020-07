Coronavirus: da ieri 219 casi, 3 morti e 143 guariti

Condividi

Tornano a diminuire i nuovi contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 219 (ieri 249). I decessi sono stati solo 3 (ieri 14) per un totale di 35.045 vittime dall'inizio della pandemia. Ma aumenta il numero complessivo dei malati, 72 in più di ieri.I guariti sono 143 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 323), in totale sono 196.949.I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 244.434. Gli attualmente positivi sono ora 12.440 (+72).743 pazienti sono ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 49 sono in terapia intensiva, mentre 11.648 persone sono in isolamento domiciliare.Dopo quasi cinque mesi, oggi non si registrano decessi legati al coronavirus in Lombardia, secondo i dati comunicati dalla Regione. Sono 33 i nuovi casi positivi, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'. Il numero delle vittime in Lombardia resta dunque invariato, a 16.788. I ricoverati non in terapia intensiva sono 148, uno in meno di ieri, invariati i ricoverati in terapia intensiva, 22. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.039, totale complessivo: 1.202.207. I guariti/dimessi sono in totale 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi).