Un positivo all'aeroporto di Shanghai, 186 in quarantena Coronavirus, oltre 50 milioni casi nel mondo. Negli Usa nuovo record negativo con 130mila contagi

Pechino (AP Photo/Andy Wong)

Sono più di 50 milioni i casi di coronavirus in tutto il mondo, 50.376.020, e i decessi dall'inizio della pandemia sono 1.255.803. Secondo il bilancio stilato dalla Afp, glisono al primo posto e hanno superato i 10 milioni di casi. Il Paese è passato in appena dieci giorni da nove a 10 milioni di infezioni confermate. I decessi sono 238.053. Dopo gli Usa segue ilcon 162.628 morti, l'126.611, il95.027 e il49.044.Le autorità dell'hub finanziario cinese dihanno messo in quarantena 186 persone e condotto test sul coronavirus su oltre 8.000 dopo che un operatore di trasporto merci presso il principale aeroporto internazionale della città è risultato positivo al virus. Non è chiaro come l'uomo di 51 anni abbia contratto il virus, che ha in gran parte risparmiato la metropoli tentacolare nonostante la sua densa popolazione e i forti legami internazionali.Glirestano il paese più colpito con oltre dieci milioni di positività totali, per la precisione 10.110.552 secondo la Johns Hopkins University. I decessi negli Usa sono ormai saliti a 238.251. E il trend, negli States, non accenna a diminuire come dimostrano gli ultimi dati, relativi alla giornata di ieri, secondo i quali 745 nuovi decessi di coronavirus e 130.553 nuovi casi (il record di sempre) sono stati segnalati nell'arco delle 24 ore.Ancora in crescita i contagi indove, secondo i dati riferiti all'8 novembre, sono stati registrati altri 443 contagi (su soli 1.190 test effettuati), che portano il totale delle infezioni confermate nel Paese nordafricano a quota 71.569. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato, precisando che il bilancio dei decessi è salito a 1920, di cui 13 nelle 24 ore considerate ai quali vanno aggiunti altri 30 deceduti tra il 1 ed 7 novembre non ancora contabilizzati.