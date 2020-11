I numeri della pandemia Coronavirus, oltre 55 milioni di contagi nel mondo. Nuovo record di casi a Tokyo Il bilancio più pesante è ancora quello degli Usa con 11,35 milioni di contagi e 248.600 decessi. I Australia, mini lockdown di sei giorni nel sud

Aumentano ancora i contagi nel mondo. La pandemia da Covid-19 continua a far registrare una costante progressioneSecondo i dati dell'autorevole Johns Hopkins University sono più di 55 milioni e mezzo i contagi e 1.337.559 le vittime. Il bilancio più pesante è ancora quello degli Usa con 11,35 milioni di contagi e 248.600 decessi. Per quanto riguarda la tragica classifica della mortalità, al secondo posto si colloca il Brasile con 166.699 morti seguito da India (130.519), Messico (99.026), Gran Bretagna (52.839), Italia (46.346) e Francia (42.461) che però sul fronte dei contagi è divenuta il primo paese europeo a superare i due milioni di casi, per la precisione 2.087.183 alle spalle di Stati Uniti, India (8,9 mln) e Brasile (5.9 mln).Gli Stati Uniti hanno registrato 161.934 nuove infezioni da coronavirus e 1.707 decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University.Il paese ha ora un totale di almeno 11.357.322 casi e 248.672 morti, secondo il conteggio dell'università.Ha superato quota 130 mila il numero di decessi legati al coronavirus in India, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il paese asiatico è terzo al mondo per numero di vittime da Covid-19 dietro a Stati Uniti (quasi 250 mila) e Brasile (oltre 166 mila). E' secondo invece per numero di contagi registrati dall'inizio della pandemia di Covid-19, 8,87 milioni.La Turchia si è aggiunta alla lista crescente dei paesi che stanno imponendo un lockdown parziale dopo un forte aumento dei casi di coronavirus. Il ministero degli Interni turco ha reso noto oggi che le nuove misure che limitano l'orario di lavoro di ristoranti, caffè, centri commerciali e parrucchieri dalle 7 alle 17 entreranno in vigore da venerdì sera. Un blocco parziale sarà imposto inoltre nei fine settimana fino a nuovo avviso, mentre i cinema saranno chiusi per il resto dell'anno.Ankara ha segnalato 3.819 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e 103 decessi correlati al coronavirus, aggiornando il bilancio totale delle vittime a 11.70Tokyo ha registrato nelle ultime 24 ore un nuovo record di casi di coronavirus, confermando i dati che indicano l'arrivo di una terza ondata, che potrebbe indurre le autorità ad imporre nuove restrizioni. Secondo quanto riportato dalla catena pubblica NHK, nelle ultime 24 ore si sono registrati nella capitale 493 nuovi casi di contagio, un dato superiore al precedente record giornaliero (472), registrato l'1 agosto. A livello nazionale, il Giappone aveva registrato sabato scorso un nuovo record giornaliero con 1.736 nuove infezioni.Il premier dell'Australia meridionale ha annunciato l'imposizione di un lockdown di sei giorni per contenere la diffusione del coronavirus dopo la scoperta di un focolaio in un hotel. Lo riporta il Guardian. L'Australia in generale è riuscita a gestire la pandemia di Covid-19 meglio di quasi tutti i Paesi al mondo con meno di 28.000 casi totali e poco più di 900 vittime. Nel sud, dopo oltre sette giorni senza un caso di trasmissione locale, sono stati registrati 20 contagiati ad Adelaide dove altre 4.000 persone sono state costrette a mettersi in isolamento. Per questo il premier Steven Marshall ha annunciato le nuove misure e altri stati dell'Australia hanno chiuso i confini al sud.Il lockdown, che partirà dalla mezzanotte di oggi, sarà mini nella durata ma abbastanza rigido. Chiuderanno tutte le università e le scuole tranne per i bambini con disabilità e i figli di lavoratori essenziali; stop a bar, ristoranti, pub,locali e anche al cibo da asporto; in ospedale si potrà andare solo per chemioterapie o altre cure per il cancro e per interventi urgenti; divieto di sport all'aperto, attività molto praticata in tutta l'Australia soprattutto adesso che è estate.E naturalmente fermi tutti i viaggi all'interno della regione.