Il Brasile supera i sette milioni di contagi Coronavirus. Oltre 74 milioni di contagi al mondo. Negli Usa nuovo record di casi, decessi, ricoveri

Los Angeles County - USC Medical Center (AP Photo/Damian Dovarganes)

Ha superato quota 74 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto ildall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.Glicontinuano a macinare record su record nella pandemia di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati numeri senza precedenti sia nei casi (250 mila quelli nuovi) nei decessi (3 mila da ieri) e nei ricoveri (113.069). Con quasi 17 milioni di casi in totale, il 5% della popolazione americana ha contratto il coronavirus.Ilsupera i sette milioni di contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo fonti ufficiali. Dal primo caso, registrato lo scorso 26 febbraio, il colosso sudamericano ha contabilizzato 7.040.608 contagi. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 68.437. Alto anche il numero delle vittime giornaliere: 968, la cifra maggiore dallo scorso 15 settembre. In totale i morti sono 183.822.