I dati dell'ufficio statistico nazionale Coronavirus: per il Regno Unito prima recessione dal 2008 Nel secondo trimestre il pil ha subito una contrazione del 20,4%

Condividi

Con i dati del Pil del secondo trimestre che ha segnato un calo del 20,4% sull'onda delle misure di lockdown per contrastare l'epidemia di coronavirus il Regno Unito è entrato ufficialmente in recessione . E' la flessione trimestrale più forte da quando il governo ha cominciato a raccogliere questi dati in modo sistematico nel 1955.Secondo quanto riporta la Bbc sui dati dell'ufficio statistico nazionale , si tratta della prima recessione dalla crisi finanziaria del 2008. Nel primo trimestre il pil era sceso del 2.2%.