Ospite su Sky Tg24 della trasmissione Buongiorno Coronavirus, presidente del Piemonte Cirio: "I dati siano più percepibili ai cittadini" "Se i cittadini percepiscono il senso di come sono valutati i territori, aumentano la responsabilità personale"

Condividi

"Le Regioni insieme chiedono di semplificare il calcolo dei 21 dati, di modo che sia più chiaro nel rapporto Regioni-stato, ma anche più percepibile ai cittadini. Se i cittadini percepiscono il senso di come sono valutati i territori, aumentano la responsabilità personale, questo è molto importante". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ospite su Sky Tg24 della trasmissione Buongiorno."Sempre ancorandosi a criteri scientifici, va semplificata la valutazione, che oggi è molto complessa. Il meccanismo delle finestre di contenimento per cui i dati per il passaggio da una zona all'altra vanno mantenuti nel tempo credo sia un caposaldo da non abbandonare mai"."Questo automatismo è utile perché ci permette prudenza e senso di responsabilità fondamentali, ma allo stesso tempo deve essere ben percepito - aggiunge Cirio -. Quello che chiediamo al Governo è di creare un meccanismo più comprensibile anche per l'opinione pubblica. Ancorato ad evidenze scientifiche come deve essere, ma più chiaro per la comprensione delle persone"."La mia paura è quella del Natale. Noi vogliamo vivere un Natale normale, ma, se immaginiamo di farlo come qualcuno ha vissuto le settimane dell'estate, a gennaio o febbraio ritorneremo in questa situazione e non possiamo permettercelo". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ospite della trasmissione Buongiorno, su Sky TG24."Da venerdì scorso il Piemonte è potenzialmente in zona arancione, se al 30 di novembre avremo mantenuto questi dati potremo uscire dalla zona rossa". Così il governatore Alberto Cirio, ospite della trasmissione Buongiorno su Sky Tg24.