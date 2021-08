Coronavirus

2021/08/17 16:36

La premier Ardern: "Agire con durezza e subito" Coronavirus, primo caso di variante Delta e la Nuova Zelanda va in lockdown Per l'intero paese, riferiscono i media locali, entra in vigore il livello di allerta quattro, in pratica totale chiusura per tre giorni dalla mezzanotte odierna

Il contagio di origine locale è stato registrato per la prima volta in sei mesi, costringendo le autorità ad adottare misure per prevenire una possibile diffusione dell'epidemia. Il ministro della Sanità ha precisato che la positività è stata registrata a Auckland, una delle maggiori città del Paese e l'origine del contagio non è ancora stata tracciata. Era dal 28 febbraio che non si registrava un caso a livello locale. La Nuova Zelanda entra in lockdown dopo il rilevamento di un caso di variante Delta del Covid-19. "Dobbiamo agire con durezza e rapidità", ha detto la premier Jacinda Ardern commentando la notizia di quello che è considerato il primo caso di Delta nel Paese.Per l'intera Nuova Zelanda, riferiscono i media locali, entra in vigore il livello di allerta quattro - il più alto, in pratica totale lockdown - per tre giorni dalla mezzanotte odierna. Per le regioni di Auckland e Coromandel sono previsti 4-7 giorni di totale confino.Il contagio di origine locale è stato registrato per la prima volta in sei mesi, costringendo le autorità ad adottare misure per prevenire una possibile diffusione dell'epidemia. Il ministro della Sanità ha precisato che la positività è stata registrata a Auckland, una delle maggiori città del Paese e l'origine del contagio non è ancora stata tracciata. Era dal 28 febbraio che non si registrava un caso a livello locale.

