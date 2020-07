Negli Usa 68 mila nuovi contagi, oltre mille vittime Coronavirus: primo 'caso sospetto' in Corea Nord. Oms, oltre 284mila casi mondo per secondo giorno

Pyongyang, Corea del Nord, 25 luglio 2020. (AP Photo/Jon Chol Jin)

I casi di coronavirus a livello globale hanno superato quota 284.000 per il secondo giorno consecutivo: è quanto emerge dai conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).Secondo i dati pubblicati sul sito dell'Oms, ieri vi sono stati nel mondo 284.083 contagi, ovvero solo 113 in meno rispetto alla giornata di venerdì, che registrato visto il record assoluto di 284.196 casi.Sempre ieri, l'Oms ha rilevato 6.270 decessi a livello mondiale rispetto ai 9.753 di venerdì, che avevano segnato il livello più alto dal tre maggio scorso.Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università americana i contagi nel mondo hanno raggiunto quota 16.046.986, inclusi 644.528 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite 9.262.520 persone.Laha reso noto di avere individuato il primo "caso sospetto" di Covid-19. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato "l'allerta massima"" per il coronavirus, dopo la scoperta del primo "caso sospetto" ufficiale nel Paese. Kim ha presieduto una riunione d'urgenza dell'ufficio politico del partito comunista, nella quale è stato deciso di attivare "un sistema di allerta massima" per contenere il Covid-19, come ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Il caso riguarderebbe una persona fuggita dalla Corea del Nord tre anni fa e rientrata lo scorso 19 luglio, "dopo aver varcato illegalmente la linea di demarcazione" con la Corea del Sud attraverso la Zona demilitarizzata (Dmz). La città di confine di Kaesong è stata posta in lockdown.Ilha registrato ieri 51.147 nuovi casi di coronavirus: si tratta del quarto giorno consecutivo che nel Paese i contagi superano quota 50.000 in sole 24 ore. Secondo i dati del ministero della Sanità, riportala Cnn, il bilancio complessivo delle infezioni sale così a 2,39 milioni. Allo stesso tempo, vi sono stati ulteriori 1.211 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di 86.449 vittime. Per il Brasile questa è stata una settimana record, con ben 321.623 nuovi casi, ha sottolineato il ministero.Sono 68.212 i nuovi casi di coronavirus registrati neglinelle ultime 24 ore. E' il nuovo bilancio diffuso dalla Johns Hopkins University. Salgono così a 4.174.437 i casi di positività nel Paese. Il numero delle vittime è stabile sui 146.391, di cui 1.067 nelle ultime 24 ore.Inlo Stato del Victoria ha registrato 10 morti in 24 ore, fra cui un 40enne: un record nazionale, che porta il totale dei decessi dell'intero Paese a 155, dei quali 71 nel solo Victoria, dove 228 persone sono ricoverate in ospedale, 42 delle quali in terapia intensiva. Lo scrivono media locali e internazionali. Il governatore del Victoria, Daniel Andrews, ha spiegato in una conferenza stampa che dei 10 decessi registrati, sette sono avvenuti in case di cura. Inoltre, ha sottolineato che ieri sono stati effettuati oltre 42 mila test, il maggior numero effettuato in un solo giorno nello Stato che sta vivendo una riacutizzazione dei contagi dall'inizio del mese. In totale, nello Stato di Victoria si sono registrati 8.181 casi e 71 decessi. Nel vicino Stato del New South Wales, lo Stato più popoloso del Paese, sono stati segnalati oggi un totale di 14 nuovi casi, tutti collegati a un focolaio in un ristorante fuori Sydney. Complessivamente in 24 ore sono stati registrato 459 in tutto il paese che registra così per il 21/esimo giorno consecutivo un bilancio a tre cifre di nuovi casi.