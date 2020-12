MONDO

Lo ha annunciato oggi il viceministro Nadhim Zahawi Coronavirus: quasi 140.000 vaccinazioni già fatte in Gran Bretagna Sono 108.000 le persone, anziani e operatori sanitari, indicati come prioritari in questa fase 1 che hanno ricevuto la prima dose in Inghilterra

Gran Bretagna, al via le vaccinazioni. E il mondo guarda

Sono quasi 140.000 i vaccini anti Covid somministrati in una settimana nel Regno Unito, primo Paese al mondo ad aver dato il via libera al prototipo Pfizer/BioNTech. Lo ha annunciato oggi Nadhim Zahawi, il viceministro incaricato ad hoc dal governo Tory di Boris Johnson di sovrintendere al programma di vaccinazioni, precisando che 108.000 persone - a partire da anziani e operatori sanitari,indicati come prioritari in questa fase 1 - hanno ricevuto la prima dose in Inghilterra (che conta circa 55 milioni dei 66.5 milioni di abitanti del Regno), 18.000 in Scozia, quasi 8000 in Galles e circa 4000 in Irlanda del Nord.

