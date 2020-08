La pandemia Coronavirus, record di contagi in Francia: 4.897 in 24 ore Percentuale di test positivi aumenta leggermente al 3,6%

Immagine di repertorio

Record di contagi in Francia nelle ultime 24 ore: 4.897 nuove diagnosi positive, contro 3.602 del giorno prima, secondo i dati pubblicati dalle autorità sanitarie della Santé Publique France.La percentuale di test positivi continua ad aumentare leggermente, al 3,6% (3,5% sabato). Sono stati rilevati 32 nuovi focolai. In totale, 4.709 persone sono ancora ricoverate in ospedale per infezione da Covid-19, una cifra in leggero calo (4.711 sabato, 4.745 venerdì).Il numero di pazienti in terapia intensiva (383) è leggermente in aumento rispetto a sabato (380) e si è registrato un ulteriore decesso, portando il numero dei decessi dall'inizio dell'epidemia in Francia a 30.513 persone.