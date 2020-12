Coronavirus La Regina Elisabetta vaccinata nelle prossime settimane

La Regina Elisabetta II su un monitor collegata dal Castello di Windsor (Yui Mok/Pool Photo via AP)

Sia la regina Elisabetta, 94 anni, che il principe Filippo, 99 anni, riceveranno nelle prossime settimane il vaccino Pfizer-BioNTech anti-Covid. E' quanto scrive ilsottolineando che la monarca britannica e il marito non avranno un trattamento preferenziale, ma saranno presto vaccinati considerata l'età avanzata.Gli esperti di salute pubblica ritengono che la vaccinazione della coppia potrebbe aiutare anche a combattere la disinformazione nei confronti del vaccino.La Gran Bretagna ha dato il via libera al vaccino contro il coronavirus sviluppato dai laboratori Pfizer e BioNTech per una campagna di vaccinazione che partirà tra le persone più anziane e vulnerabili.