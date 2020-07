La pandemia in Italia Coronavirus, salgono i contagi: 230 nuovi casi e 20 morti I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile.Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (+230).I nuovi positivi sono 80 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 29 in Veneto, 17 in Sicilia e 12 in Toscana. Le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Umbria, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Provincia autonoma di Trento che non registrano alcun nuovo caso.I pazienti in terapia intensiva calano di 4 unità, da 57 a53, i ricoverati con sintomi sono 750 (-47), quelli in isolamento domiciliare sono 11.670 (+31). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 50.432, in aumento rispetto a ieri.