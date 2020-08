La ripartenza ​Scuola, al via da oggi i test sierologici. I medici: "non tutti hanno il kit"

Al via da oggi i test sierologici sul personale - docente e non docente - di tutte le scuole italiane. Un test gratuito e su base volontaria. Si tratta di una campagna di 'screening preventivo' voluta dal ministero della Salute e che si svolgerà per l'intera settimana, fino al 30 agosto. Ma per chi entrerà in servizio successivamente, ad anno scolastico iniziato, i test potranno essere eseguiti prima dell'entrata in servizio.

La partecipazione sarà organizzata in due fasi: la prima prevede la somministrazione su richiesta del test sierologico a tutto il personale che intende aderire; la seconda, una successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro i quali, avendo aderito alla somministrazione del test sierologico, risultassero positivi allo stesso. Tale test viene eseguito al fine di escludere un'infezione in atto.