Coronavirus, segretario di Stato Usa Pompeo in quarantena

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è stato costretto a mettersi in quarantena dopo essere venuto in contatto con una persone risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato. Pompeo è "stato testato ed è negativo". Secondo Cnn. "Secondo le linee guida del Cdc, rispetterà la quarantena", è stato aggiunto, mentre viene "monitorato da vicino dall'équipe medica del dipartimento".Ieri Pompeo, insieme alla moglie Susan, ha ospitato in un salone del ministero un party di Natale a cui erano invitate 900 persone, anche se alla fine gli intervenuti alla cena sarebbero stati solo una settantina. L'evento però ha sollevato una marea di polemiche per il rischio di un evento superdiffusore.