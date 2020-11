43 in terapia intensiva Coronavirus: sono 253 i pazienti positivi ricoverarti allo Spallanzani di Roma I ricoveri sono in leggero aumento

Sale il numero dei pazienti ricoverati allo Spalllanzani di Roma, Istituto Nazionale per Malattie Infettive.Oggi i positivi sono 253, rispetto ai 242, quindi 11 in più.L'ospedale romano precisa che 43 pazienti sono in terapia intensiva, 3 in più rispetto sempre a ieri.1.038 le persone dimesse e trasferite a domicilio presso altre strutture territoriali.