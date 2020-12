"Nessuno deve pensare che siamo fuori dal tunnel" Coronavirus, von der Leyen: Paesi Ue iniziano vaccinazione nello stesso giorno "Nel corso di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati", ha detto alla plenaria del Parlamento europeo la presidente della Commissione Ue

"Noi 27 iniziamo insieme lo stesso giorno" la campagna di vaccinazione. Lo ha detto alla plenaria del Parlamento europeo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Nel corso di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati", ha aggiunto la presidente.L'autorizzazione all'immissione in commercio deve essere data dalla Commissione. Le vaccinazioni "potranno partire immediatamente, e altre ne arriveranno in gennaio". Von der Leyen ammonisce però che "nessuno deve pensare che siamo fuori dal tunnel" della pandemia di Covid-19, "non ora che oltre tremila europei muoiono ogni giorno" a causa del virus e "i contagi stanno ancora salendo in alcuni Stati membri".