I dati sulla pandemia Coronavirus. In Italia 2.983 nuovi casi e 14 morti. Positività allo 0,6% Sono 472.535 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

Condividi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 472.535 test effettuati.Ieri i casi erano stati 2.732 con 42 decessi e 506.043 tamponi.Il rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti si attesta al, contro il precedente 0.5%. Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 2.723 pazienti, con una diminuzione di 79 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 352, con una diminuzione di 5 unità. In isolamento domiciliare si trovano 75.348 persone, 372 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.505.876 persone, in aumento di 3.419 unità.Il totale degliin Italia è di, cioè 451 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 14 nelle ultime 24 ore per un totale di 131.517 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.715.464 (+2.983). I test/tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 472.535, cioè -33.508 in meno rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+432),(+398),(+340),(+266),(+240),(+222),(+214).