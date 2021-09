I dati del ministero della Salute Coronavirus: 5.621 nuovi contagi e 62 decessi nelle ultime 24 ore in Italia Il tasso di positività è dell'1,96%, stabile rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva calano di 10 unità

Crescono leggermente i nuovi casi giornalieri di Covid-19 e le vittime in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati. Ieri i nuovi casi erano stati 5.522, le vittime 59.I test effettuati sono stati 286.028.Il totale delle vittime all'inizio della pandemia è ora di 129.828. Lo comunica il ministero della Salute.Sono 6.984 i nuovi guariti nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 4.338.241. Prosegue la discesa degli attualmente positivi: oggi sono 1.429 in meno con un numero complessivo di 128.489. Anche oggicon un numero complessivo pari a 4.164;e 37 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 123.777.Laanche oggi prima per nuovi casi (973), seguita da(618) ed(617).