Mercati Corrono le Borse europee. Wall Street apre in rialzo

di Chiara Rancati Accelerano al rialzo le Borse europee sulla scia dei dati positivi in arrivo dagli Stati Uniti. Milano guadagna l'1,23%; sale di oltre un punto anche Parigi, leggermente al di sotto Parigi e Londra.L'andamento è positivo sin da inizio giornata, grazie al dato molto buono dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, in aumento a giugno di oltre due punti e mezzo a 101,8, e alle parole di ottimismo della Banca centrale europea, che nel suo Bollettino economico parla di "forte ripresa nella seconda metà dell'anno" e rassicura sull'inflazione.Ulteriore impulso è arrivato da Oltreoceano, dove i listini principali aprono in netto rialzo - Dow Jones e Nasdaq guadagnano entrambi oltre 7 decimi di punto. Anche qui, la spinta arriva da dati positivi sull'andamento dell'economia: le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione continuano a calare, mentre per il prodotto interno lordo viene confermata la stima preliminare di un rimbalzo del 6,4% nel primo trimestre 2021.Sul fronte dei cambi, si conferma la frenata del dollaro: l'euro risale per il secondo giorno consecutivo e tocca quota 1,195 sul biglietto verde. Ripiega il prezzo del petrolio, con il Brent che dopo aver toccato ieri i massimi dal 2018, superando i 75 dollari e mezzo al barile, si attesta a 74,83.