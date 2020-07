Le proteste antirazziali Corte a favore di Trump, respinta la causa dell'Oregon contro l'uso degli agenti federali a Portland La corte dice no alla richiesta di ordinanza restrittiva sulle attività delle forze federali volute dal presidente a Portland. I Dem: crisi razziale si aggrava

Vittoria per il presidente Usa, Donald Trump, sulla spinosa questione dell'uso di agenti federali nella gestione delle proteste anti-razzismo a Portland, in Oregon: il giudice distrettuale, Michael Mosman, ha negato la richiesta del procuratore generale, Ellen Rosenblum, di un'ordinanza restrittiva temporanea sulle attività delle forze federali volute dallo stesso presidente.L'Oregon aveva chiesto che i federali - il cui impiego in città ha inasprito le tensioni - si identificassero chiaramente durante i fermi di manifestanti e bloccassero gli arresti effettuati senza fondato motivo. Il giudice Mosman, riportano i media americani, ha respinto la mozione, spiegando che non erano state presentate sufficienti prove sui danni che gli agenti potrebbero continuare a compiere nei confronti dei manifestanti e mettendo in dubbio che lo Stato possa fare causa a nome di chi scende in piazza o di altri possibili obiettivi delle forze federali.I leader democratici dell'Oregon affermano che l'intervento federale ha aggravato la crisi che dura da due mesi e il procuratore generale ha fatto causa per sostenere che alcune persone sono state fermate e portate via con veicoli non identificati.