L'Aia Corte penale internazionale: si conduca inchiesta su crimini di guerra in Ucraina A partire dal 2014 commessa "ampia gamma" di atti definibili come crimini di guerra e crimini contro l'umanità

La procuratrice della Corte penale internazionale Fatou Bensoudache numerosi crimini di guerra sono stati compiuti in Ucraina a partire dal 2014, e che va avviata una piena indagine su questi atti."Il mio ufficio ha concluso che c'è un motivo fondato per ritenere che una vasta gamma di atti definibili come crimini di guerra e crimini contro l'umanità siano stati compiuti in Ucraina, e che questi ricadano sotto la giurisdizione della Corte" penale internazionale."Questi crimini - ha concluso - commessi dalle parti in conflitto, sono sufficientemente gravi per quantità e qualità da far scattare un'indagine".