Covid-19, Figliuolo: a oggi 37 milioni di vaccinati, il 68,5% della platea

Congresso nazionale cardiologi ospedalieri Anmco

"Di fatto oggi siamo al 68,5% della platea che ha ricevuto la completa immunizzazione: vuol dire circa 37 milioni di vaccinati a fronte di una platea che è di 43,4 milioni". Lo ha sottolineato il Commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto al Congresso nazionale che lo ha premiato con la Targa d'Oro Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri)."L'emergenza sanitaria che stiamo affrontando ha accresciuto in tutti noi la consapevolezza che se c'è un settore su cui vale la pena investire è proprio la nostra sanità", ha affermato da parte sua il ministro della Salute, Roberto Speranza, che non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai Cardiologi Ospedalieri, da ieri a congresso presso il Palacongressi di Rimini.Il ministro, rivolgendosi alla platea dei Cardiologi operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, ha voluto rimarcare, augurando un buon lavoro a tutti i partecipanti, come "il Congresso dell'Anmco sia un'occasione preziosa per mettere a disposizione del sistema salute le buone pratiche e le conoscenze acquisite".