48 i positivi Covid-19, Spallanzani: 57 ricoverati e 545 dimessi Il bollettino quotidiano con i dati sull'epidemia

Sono 57, in questo momento, le persone ricoverate all'ospedale Spallanzani di Roma: 48 sono risultate positivi al tampone per la ricerca sars-cov-2, altre 9 invece dovranno fare ulteriori analisi.I pazienti in terapia intensiva sono, al momento, 2. Dimesse e trasferite a casa o in strutture territoriali sono questa mattina 545 persone.