Covid-19, la Cina esaminerà 200 mila campioni di sangue raccolti a Wuhan nel 2019

La Cina si sta preparando a testare decine di migliaia di campioni di sangue prelevati a Wuhan nel 2019 nell'ambito dell'indagine sulle origini del Covid-19. Lo scrive la Cnn in esclusiva citando un funzionario cinese: secondo l'emittente Usa, la decisione di Pechino arriverebbe a seguito delle crescenti richieste di trasparenza sull'origine del virus.L'archivio del Wuhan Blood Center, precisa Cnn, conta 200.000 campioni tra cui quelli degli ultimi mesi del 2019, ed è stato individuato nel febbraio di quest'anno dal gruppo di ricercatori dell'Oms come una possibile risorsa chiave che potrebbe contenere informazioni utili ad aiutare a determinare quando e dove il virus è passato per la prima volta nell'uomo. Un funzionario della Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto alla Cnn che i preparativi per i test sono già in corso.Il materiale viene conservato per due anni, quindi quello relativo a ottobre-novembre 2019 è vicino alla scadenza. Un funzionario della Commissione nazionale salute ha riferito alla Cnn i campioni verranno analizzati una volta raggiunto il limite dei due anni.