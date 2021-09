Il 47% degli americani non è pienamente vaccinato Covid, 40 milioni di casi negli Stati Uniti I casi negli Usa costituiscono quasi un quinto del totale globale noto

Condividi

Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 40 milioni di casi di Covid-19, un numero maggiore della popolazione della California, lo Stato più popoloso del Paese. Lo scrive ilsulla base del proprio database.Nell'ultima settimana la media dei nuovi contagi è stata di oltre 161 mila casi al giorno, quella dei decessi di 1.385 e quella dei ricoveri di oltre 103 mila. Negli Usa il 47% degli americani non è pienamente vaccinato, e questo ha consentito una più facile diffusione della variante Delta.In occasione del 4 luglio, il presidente Biden aveva dichiarato di sperare in "un'estate di libertà". La variante Delta è però diventata la forma dominante del virus. Il governatore Brad Little dell'Idaho ha supplicato le persone di farsi vaccinare: “Vorrei che tutti potessero vedere quello che ho visto io nella terapia intensiva la notte scorsa". In Virginia Occidentale, le scuole sono chiuse e i reparti sono nuovamente pieni. Da uno stato all'altro sono sempre più numerosi gli appelli a farsi vaccinare.I casi negli Stati Uniti costituiscono quasi un quinto del totale globale noto, oltre 221 milioni di casi, secondo i dati della Johns Hopkins University.