Coronavirus

2020/12/13 11:47

L’ordine dei medici.”Stop a questa strage” Covid: 80 medici morti in questa seconda ondata. In tutto sono 259 Per ogni medico che muore, spiega Filippo Anelli presidente Fnomceo, oltre al dolore umano dei familiari: ”Ci sono 1500 persone senza il loro medico di famiglia, reparti d'ospedale senza uno specialista”.

Giovanni Ferraro, 55 anni, era medico di medicina generale al distretto distretto 13 della ASL Roma 1. Con lui salgono a 80 i medici morti in questa seconda ondata del Covid. In tutto, dall'inizio della pandemia, sono 259 i camici bianchi deceduti per aver contratto il virus.



Filippo Anelli presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici parla di una “strage straziante” e di una “ferita per tutto il Servizio Sanitario Nazionale".



