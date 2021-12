Novavax e Velneva Magrini (Aifa): "Da inizio 2022 disponibili due nuovi vaccini contro il Covid" Si attendono a breve le valutazioni dell'Ema. Nei primi mesi del prossimo anno probabile la disponibilità di Novavax e Valneva

Nicola Magrini - Direttore Generale Aifa

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Nicola Magrini, direttore generale di Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, a proposito dei vaccini anti Covid ha annunciato: "Per i vaccini anti Covidè attesa la valutazione di questa settimana da parte di Ema (European Medicines Agency-Agenzia Europea per i medicinali, ndr) per il primo e poi a breve per il secondo. Nei primi mesi del prossimo anno potremmo avere la disponibilità di questi vaccini, è bene che vi sia un'ulteriore offerta vaccinale sia per gli ingiustificati scettici (che non devono avere nessun tipo di scetticismo verso i vaccini a Rna perché si sono dimostrati sicuri), ma anche perché possono diventare vaccini di più facile utilizzo. Intanto si studia se modificare i vaccini sulla base delle variamento esistenti"."I dati dimostrano una maggiore efficacia dei vaccini se cambiati o inter scambiati: chi farà un vaccino diverso dai primi fatti, riceverà un vaccino più efficace e più tranquillo dal punto di vista della sicurezza" ha poi detto Nicola Magrini. Sulla, ha aggiunto: "Guardiamo sempre i dati, se guardiamo a due anni è ipotizzabile si possa fare un richiamo annuale, ma quello che succederà ogni semestre dipenderà dalla capacità vaccinale nel mondo intero e noi dobbiamo investire in questa capacità vaccinale. Laè stata anticipata per rafforzare una misura protettiva, per marzo o per l'estate prossima siamo portati a pensare che potremo avere una prospettiva migliore, senza essere completamente liberi, ma più in uscita da questa pandemia. Questa è un'ipotesi seria". Sulla, Magrini ha detto: "Anche di fronte a questa preoccupante variante la situazione italiana è migliore, sia per le vaccinazioni che per i comportamenti e la terza dose comporta una rallentamento dell'epidemia". Aggiungendo: "I dati intanto sembrano confermare che la variante Omicron sia di rapida espansione ma c'è motivo di credere che possa essere meno aggressiva" ed infine la vaccinazione eterologa "va vista con tranquillità e sicurezza"."È importante vaccinare i bambini, possono avere un netto beneficio come le altre fasce di età. Il vaccino poi è in grado di abbattere completamente i ricoveri. Per gli adolescenti il vaccino ha avuto un discreto successo" ha infine detto Magrini a Skytg24. "Le reazioni gravi non ce ne sono state nei primi vaccinati, i 3,3 milioni esaminati sono molto confortanti dal punto di vista delle reazioni segnalate. Le miocarditi - ha aggiunto - sono un effetto rarissimo e il rischio è notevolmente superiore nel caso si prenda il Covid, quindi la sicurezza è ampia ed è noto che i bimbi tollerano molto bene le vaccinazioni".