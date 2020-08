La lotta contro il Covid Spallanzani, al via sperimentazione del vaccino italiano. Vaia: se tutto va bene pronto in primavera "Oggi il primo italiano, il primo volontario si sottopone alla sperimentazione del vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo", ha detto il direttore sanitario a 'Uno Mattina estate' su Raiuno. Il primo a sottoporsi alla sperimentazione è un uomo di 50 anni, di Roma

In migliaia si erano candidati per mettere alla prova il vaccino italiano. E finalmente il giorno tanto atteso è arrivato: da oggi entra nel vivo la sperimentazione."Oggi il primo italiano, il primo volontario si sottopone alla sperimentazione del vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo", ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, a 'Uno Mattina estate' su Raiuno."Se tutto andrà per il meglio e termineremo questa sperimentazione entro l'anno e se siamo bravi e veloci ora, potremmo avere il vaccino entro primavera prossima in base commerciale. La previsione è questa", ha detto Vaia."Si inaugura così la classica fase uno - ha dichiarato - che dovrà verificare se la dose di vaccino non darà effetti collaterali al paziente e, soprattutto, se questa dose è immunogenica, se capace cioè di produrre all'interno dell'organismo la creazione di anticorpi. Anticorpi che devono essere neutralizzati, cioè capaci di bloccare la replicazione virale. Dopodiché i cittadini sottoposti alla sperimentazione, fino all'autunno, verranno osservati per 12 settimane. La seconda e la terza fase prevedono la sperimentazione nei paesi nei paesi dove la virulenza è molto più alta rispetto all'Italia, come il Brasile o il Messico", ha concluso Vaia.Il primo a sottoporsi alla sperimentazione è un uomo di 50 anni, di Roma.La sperimentazione sarà condotta presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "L. Spallanzani" di Roma e il Centro Ricerche Cliniche Verona. Si tratta di uno studio di fase uno che ha l'obiettivo di valutare la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino GRAd-COV2, basato su un vettore adenovirale e rivolto contro il Coronavirus 2 responsabile della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2). GRAd-COV2 ha dimostrato di essere sufficientemente sicuro ed immunogenico nei modelli animali, rende noto l'Aifa. La coorte degli adulti arruolerà 45 soggetti sani di età compresa tra 18 e 55 anni. La coorte degli anziani arruolerà 45 soggetti sani di età compresa tra 65 e 85 anni. Entrambe le coorti sono definite per avere tre bracci di trattamento a tre dosi crescenti composti da 15 partecipanti ciascuno, per un totale di 6 gruppi. L'arruolamento inizierà dalla coorte 1 e procederà in maniera sequenziale, previa verifica dei dati di sicurezza ai differenti step. Il progetto di sviluppo del vaccino è sostenuto dal Ministero della Ricerca con il CNR e dalla Regione Lazio.