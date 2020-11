8.737 i casi in una settimana Covid, Anelli (Ordine dei medici): "La Puglia diventi subito zona rossa" L’aumento dei casi giornalieri sono circa 1.011. Un ritmo troppo veloce che, dice il presidente della Federazione Nazionale dei Medici, Filippo Anelli, rischia di far collassare il sistema



Condividi

Una richiesta netta e urgente: "La Puglia diventi regione rossa". Lo chiede il presidente dell'Ordine dei medici di Bari e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. "Il virus - sostiene in una nota - continua a diffondersi a una velocità preoccupante in Puglia. L'assessore Lopalco chieda subito al governo di rendere la Puglia regione rossa".Dati alla mano Anelli sottolinea: "Nell'ultima settimana cioè quella che è andata dal 9 al 15 novembre, ci sono stati 8.737 nuovi casi, con un incremento giornaliero medio di 1.248, contro i 7.075 nuovi casi e una media giornaliera di 1.011 della settimana precedente. Il totale dei ricoverati passa da 5.284 a 8.120, con un aumento di 2.836 pazienti in più; in terapia intensiva si va da 754 a 1.053, dunque 299 casi in più. Crescono anche i pazienti in isolamento domiciliare: sono saliti da 93.346 a 140.093 (+46.747)”.Le restrizioni adottate dunque non riescono ad arginare la diffusione del virus. “Con questi ritmi di crescita – conclude Anelli- rischiamo il collasso del sistema. Urge adottare subito misure più restrittive".