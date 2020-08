Coronavirus

2020/08/22 11:53

Positivi a Torre del Greco. Negativi a Panarea Covid-19. Aperto a Civitavecchia drive in nel porto per i tamponi Sale la curva dei contagi nel nostro paese. In 24 ore 160 casi in Veneto. Aumentati i controlli per chi arriva dai paesi a rischio



Chiuso il Tribunale di Ancona per un caso di Covid

Chi arriva da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna potrà fare i test anche nel drive in aperto nel porto di Civitavecchia. Stessa cosa per gli spazi regionali. Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.



Lazio e Veneto

Ieri nel Lazio, sono stati registrati 8 positivi negli aeroporti.Tre a Fiumicino e 5 a Ciampino.

In Veneto nelle ultime 24 ore, sono 160 i casi in più.



Due casi a Torre del Greco

Sono risultati positivi al Covid due ragazzi di 22 e 23 anni rientrati a Torre del Greco, dopo una vacanza in Italia. Lo ha reso noto il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba che in una nota precisa “attualmente i ragazzi sono in isolamento domiciliare”.Anche nel comune vesuviano salgono a 3 il numero dei positivi al Covid-19.



Negativi i tamponi a Panarea

Sono tutti negativi i 70 tamponi fatti sull’isola di Panarea. La verifica del comune è scattata, dopo che l'ASP di Napoli aveva segnalato 2 turisti positivi al Covid passati per Panarea.







