L'ordinanza del presidente della regione Covid: Basilicata, da domani scuole chiuse fino al 3 dicembre La didattica a distanza nelle scuole superiori era già obbligatoria dal 2 novembre scorso. Ora a seguire le lezioni on line anche gli studenti di elementari e medie

Oggi ultimo giorno di scuola in presenza. Da domani in Basilicata zona arancione dall’ 11 novembre, la Dad sarà obbligatori per tutte le scuole primari e medie.Ieri sera il presidente della Regione, Vito Bardi del centrodestra, ha firmato con una nuova ordinanza sull'emergenza Coronavirus.Scuole chiuse fino al 3 dicembre.La Dad in Basilicata è obbligatoria, al cento per cento, già dallo scorso 2 novembre.Sul fronte sanitario oggi, nell'ospedale San Carlo di Potenza, sarà aperto un nuovo reparto Covid con 26 posti letto.