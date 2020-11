Perugia Covid, Bassetti uscito da terapia intensiva

Il presidente della Cei, Cardinale Gualtiero Bassetti, è uscito dalla terapia intensiva in cui si trovava da quasi due settimane. Le indiscrezioni emerse nel pomeriggio sono state confermate dalla diocesi di Perugia."Accogliamo con soddisfazione la notizia che il nostro cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti ha lasciato il reparto di Terapia intensiva Covid 2, per essere nuovamente curato presso la struttura di Medicina d'Urgenza Covid 1 dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia di Perugia" dove era stato ricoverato lo scorso 31 ottobre". A dirlo è il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, Marco Salvi, ancora positivo asintomatico al Covid-19."È una notizia confortante sapere che il cardinale Bassetti sia stato appena dimesso dalla Terapia intensiva - commenta mons. Salvi - perché conferma il 'lieve miglioramento' del suo stato di salute annunciato dai medici nel bollettino diramato il 13 novembre dalla Direzione dell'Ospedale". Il quadro clinico resta comunque serio e il cardinale necessita di un costante monitoraggio e di cure appropriate.