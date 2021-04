Si procede per fasce di età Vaccini, Bertolaso: dal 12 aprile campagna di massa in Lombardia L’obiettivo, legato all'arrivo delle dosi, è giungere al 18 luglio con tutti i residenti della Lombardia vaccinati

Tra il 12 e il 26 aprile le persone tra i 75-79 anni in Lombardia, avranno la prima dose di vaccino. Parte da qui Guido Bertolaso, il coordinatore della campagna vaccinale regionale, durante la conferenza stampa per la presentazione del nuovo sistema di prenotazioni dei vaccini in collaborazione con Poste Italiane. "Prima finiamo tutti gli over 80, poi attacchiamo con i più giovani", ha detto, spiegando che la previsione è di finire entro l'11 aprile la prima dose per gli over 80.Le prenotazioni per la fascia 70-74 anni si dovrebbero aprire il 15 aprile con l'inizio delle vaccinazioni il giorno dopo la fine della fascia precedente, quindi a partire dal 27 aprile e l'obiettivo di finire la somministrazione della prima dose entro il 6 maggio. Dopo sarà la volta delle prenotazioni per la fascia 60-69 anni.Una programmazione legata ai vaccini, ovviamente, ma se le forniture verranno rispettate tra il 30 aprile e il 15 maggio potranno cominciare a prenotarsi per la vaccinazione le persone nella fascia 50-59 anni, mentre gli under 49 dovrebbero potersi prenotare tra metà maggio e inizio giugno, con l'obiettivo di ricevere una prima dose attorno alla metà di luglio.Un piano legato a doppio nodo con le forniture dei vaccini che dovrebbero "crescere sensibilmente" nelle prossime settimane. Se così fosse, sottolinea Bertolaso, entro il 18 luglio dovrebbero essere vaccinati tutti gli adulti residenti in Lombardia. La data, si precisa, è calcolata in base all'eventuale aumento della capacità di somministrazione dalle attuali 65 mila dosi alle 144 mila programmate dalla Regione secondo il piano messo a punto dal governo. "Non sono date scritte nella pietra: si potrà slittare di un paio di giorni ma le date non slitteranno di un mese o di mese e mezzo", ha chiarito l'ex capo della Protezione Civile. "Siamo nel mondo del possibile e certezze non ci sono", ha detto Bertolaso, ribadendo che le previsioni sono fatte ipotizzando che non intervengano problemi esterni, per esempio interruzioni delle forniture. "Andiamo avanti così, è la strada giusta per tutti".La vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha spiegato che le aziende potranno avere la possibilità di vaccinare all'interno delle proprie strutture i dipendenti, ma non i loro familiari.