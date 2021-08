La lotta alla pandemia Boom di vaccini tra gli adolescenti. Ma dopo ferragosto somministrazioni in calo Nel 44% dei casi i vaccinati hanno meno di 30 anni

Sono in totale 74.556.087 le dosi di vaccino somministrate sinora, con 35.947.511 persone vaccinate, ovvero il 66,56% della popolazione over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Si legge nel report aggiornato ad oggi del Governo. Dati che vanno incrociati a un altro, significativo, elaborato da Lab24: gli adolescenti trainano la campagna vaccinale di agosto e fanno risalire la quota di prime dosi. Questo significa che ora sono superiori ai richiami. Non accadeva da fine giugno.Le somministrazioni nella fascia d’eta 12-19 anni - da lunedì 16 agosto possibili anche senza prenotazione -sono le più numerose dopo quelle registrate nella categoria dei ventenni. Poco più di un quinto del totale giornaliero. Nell’ultima settimana in media il 44% delle iniezioni di vaccino anti-Covid sono andate a persone che non hanno ancora compiuto 30 anni.Sempre secondo l'ultima media elaborata da Lab24 emerge una discesa nelle somministrazioni dopo ferragosto: 252.967 iniezioni. Un numero che è la metà di quota 500mila, velocità di riferimento della campagna vaccinale reimpostata dal commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Per ritrovare un numero così basso si deve risalire a un’altra festività: l’8 aprile, nella settimana dopo Pasqua, la media era di 248.270 dosi.