Lettera Presidenza, "esortare anche tutti i fedeli" ​Covid, la Cei ai vescovi: far vaccinare gli operatori delle parrocchie

"Le Conferenze Episcopali Regionali e ciascun Vescovo, sentiti i Consigli di partecipazione, possono formulare messaggi o esortazioni per invitare alla vaccinazione tutti i fedeli e, in particolar modo, gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da un maggiore rischio di contagio, come quelle elencate".Così la Presidenza Cei in una lettera inviata a tutti i Vescovi all'inizio del nuovo anno pastorale."Per contribuire a una maggiore e più efficace informazione, in questa fase potrebbe essere opportuno promuovere incontri con esperti che possano offrire spiegazioni e delucidazioni sul tema delle vaccinazioni".