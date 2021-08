L'ambasciata cinese negli Stati Uniti Covid. Cina: intelligence Usa fa di noi capro espiatorio

Fu Cong (AP Photo/Ng Han Guan)

L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha accusato l'intelligence Usa di "manipolazione politica" in seguito alla pubblicazione di un rapporto che accusa Pechino di aver nascosto informazioni cruciali sulle origini del Covid-19."Il rapporto dell'intelligence Usa dimostra che gli Stati Uniti sono determinati a prendere la strada sbagliata della manipolazione politica", si legge in una nota dell'ambasciata."Il rapporto si basa sulla presunzione di colpevolezza da parte della Cina, solo per far diventare la Cina un capro espiatorio", aggiunge l'ambasciata.