I casi in Valdarno e nel senese Due focolai in Toscana: studenti positivi al rientro dalle vacanze in Grecia e Croazia Nella regione salgono 10.583 i casi di coronavirus

Rientrano nei 23 nuovi casi, gli 8 studenti italiani positivi al Covid rientrati in Toscana dopo aver passato le vacanze in Grecia e in Croazia.Si tratta di quattro pazienti del Valdarno aretino rientrati dalla Grecia e di altri quattro, residenti nel Senese, tornati dalla Croazia.I ragazzi hanno passato un periodo all’estero dopo la fine della scuola.Ora i positivi in Toscana salgono a 10.583. Tra questi 8.989 sono guariti. Resta invariato il numero dei decessi: 1.137.Attualmente i pazienti Covid sono 457, ovvero il 5,1% in più rispetto a ieri. Di questi 442 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi e 15 sono ricoverati in ospedale.1.488 le persone non positive ma in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati.