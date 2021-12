Agenzia europea del farmaco Covid, Ema: "La situazione epidemiologica resta preoccupante" "È chiaro che c'è un calo di efficacia dei vaccini contro la variante Omicron"

Condividi

"A un anno dalla prima approvazione del vaccino non avrei creduto ci trovassimo ancora in una epidemia, ma come tutti sapete la situazione epidemiologica rimane estremamente preoccupante in Europa e la variante Omicron è diventata la variante predominate in un numero crescente di paesi", ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke nel corso di una conferenza stampa."Con cinque vaccini e sei trattamenti siamo molto più preparati dell'anno scorso - ha aggiunto - e siamo pronti ad adattare i vaccini e i trattamenti se necessario". Cooke ha poi lanciato un appello ad "aumentare le vaccinazioni e le dosi booster".Secondo l'Ema non esiste "ancora una risposta" sul fatto che i produttori di vaccini dovranno o meno adattare i loro vaccini anti Covid per contrastare la variante Omicron."Lasciatemi sottolineare che, non c'è ancora una risposta sul fatto che avremo bisogno di adattare un vaccino con una composizione diversa per affrontare Omicron o qualsiasi altra variante", ha affermato la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke nel corso di una conferenza stampa."I dati in arrivo non sono per nulla definitivi, ma è chiaro che c'è un calo di efficacia" dei vaccini contro la variante Omicron, spiega nella sua intervista al Financial Times, Emer Cooke la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco. Tuttavia, le prove preliminari mostrano anche che una terza dose di vaccini a mRNA può ripristinare almeno parzialmente i livelli di anticorpi, si spiega nell'articolo del FT riportando l'ultimo degli studi pubblicati da Moderna sull'efficacia della dose booster.Cooke ha poi affermato che finora "AstraZeneca non ha formalmente richiesto che il suo vaccino venga utilizzato come booster in Ue". Secondo la direttrice dell'Ema è cruciale non fermare la campagna vaccinale e per verificare l'efficacia deivaccini bisogna "lasciare che la scienza faccia il suo corso". Riguardo alla decisione sulla necessità o meno di utilizzarevaccini mirati per Omicron Cooke spiega che verrà presa "quandoci saranno prove scientifiche sufficienti che gli attualivaccini non funzionano a sufficienza".