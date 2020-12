Risposte a preoccupazioni e timori Covid. Federazione mondiale aziende farmaco: dal 2021 campagna informativa sui vaccini A 10 mesi dallo scoppio della pandemia, 1.138 trattamenti e 347 candidati studiati e in sperimentazione nel mondo. La sfida, ora, per la Federazione internazionale delle aziende e associazioni farmaceutiche è l’informazione

Condividi

La guerra contro il Covid non può fermarsi davanti a timori sulla sicurezza dei vaccini. A dirlo è l’Ifpma durante un press briefing organizzato a Ginevra. Per rispondere a timori e preoccupazioni dal 2021 la Federazione lancerà una campagna informativa per spiegare come i vaccini stiano passando attraverso processi rigorosi di ricerca e di sviluppo e che i trial clinici sono dello stesso standard di quelli utilizzati per altri vaccini”.Ci sono state posizioni secondo cui i diritti di proprietà intellettuale, rileva la Ifpma, "stanno ostacolando la risposta alla pandemia. Una proposta di rinuncia attualmente in discussione alla Organizzazione mondiale del commercio (WTO) mira alla sospensione degli obblighi degli Stati membri di proteggere i beni di proprietà intellettuale degli innovatori, che sono fondamentali per affrontare la pandemia".Secondo la Federazione, al contrario, "diluire gli assetti di proprietà intellettuale nazionali e internazionali durante questa pandemia è controproducente", perché "ciò non porterà a un'accelerazione della ricerca, dello sviluppo o dell'accesso, ma piuttosto fiaccherà la fiducia in quello che ha dimostrato di essere un sistema di proprietà intellettuale che funziona bene, permettendo all'industria di collaborare con fiducia con il mondo accademico, istituti di ricerca e compagnie private". Il sistema di proprietà intellettuale, conclude la Federazione, "consente la ricerca e lo sviluppo e garantisce che la prossima generazione di inventori e gli investitori rimangano impegnati" nel settore. "In un momento in cui il focus dovrebbe essere sulla scienza e l'innovazione - conclude la Ifpma - annullare il sistema stesso che supporta tutto ciò è pericoloso e poco intuitivo”."E' stata una sfida scoraggiante e finora le cose sono andate meglio di come ci si aspettasse, ma andando avanti, la solidarietà dei Paesi ricchi per aiutare gli altri Paesi sarà la chiave", ha affermato Thomas Cueni, direttore della Federazione internazionale delle aziende e associazioni farmaceutiche (Ifpma). Secondo Cueni, infatti, i tempi per il raggiungimento di una "nuova normalità dipenderà dal lavorare in modo collaborativo per superare gli ostacoli lungo la strada".