Variante Delta Covid. Gran Bretagna, oltre 16.700 nuovi casi e 21 decessi

di Tiziana Di Giovannandrea Nel Regno Unito continuano a salire i contagi da Coronavirus a causa della presenza della variante indiana.Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato nelle ultime 24 ore 16.703 nuovi casi di Coronavirus e 21 decessi.I dati di ieri, 23 giugno, riferivano di 16.135 nuove infezioni e 19 decessi.Lo scorso giovedì, 17 giugno, erano stati registrati 11.007 nuovi casi e 19 decessi.Il governo britannico ha annunciato, in serata, un ampliamento limitato delle destinazioni di viaggio più amate dai britannici, che passano dalla lista gialla alla lista verde.Al rientro dalle località turistiche più richieste dagli inglesi non sarà più previsto dal'obbligo di quarantena precauzionale anti Covid.Si tratta esclusivamente di isole turistiche: in Europa le(Portogallo) e; per il resto arcipelaghi dei Caraibi o remoti territori oceanici.L'Italia, al pari di Grecia, Spagna, della totalità degli altri paesi europei e della stragrande parte delle nazioni al mondo resta invece per ora nella lista gialla: con obbligo di quarantena di 10 giorni di auto-isolamento all'arrivo più test molecolari ripetuti.Secondo indiscrezioni del governo, nei prossimi giorni, potrebbe esserci un nuovo cambio di colorazione degli ingressi dall'estero, che premierebbe chi ha già completato il ciclo vaccinale, con l'assunzione anche della seconda dose.Un uomo di 72 anni è rimasto positivo al Coronavirus per 305 giorni, secondo gli esperti, il periodo più lungo finora registrato, in Gran Bretagna.L'uomo, Dave Smith, di Bristol, era un istruttore di guida ora in pensione. Alla malattia è arrivato con un sistema immunitario compromesso per patologie pregresse. Smith, scrive The Guardian, ha ora sconfitto l'infezione e sta bene ma spiega di essersela vista brutta diverse volte: "Mia moglie ha iniziato i preparativi per il funerale cinque volte", racconta. Il suo caso verrà presentato al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive (ECCMID) a luglio.L'uomo venne ricoverato nel maggio 2020 con tosse e febbre. Il test confermò la sua positività. Dimesso, fu ricoverato ancora più volte ad agosto, settembre, ottobre e dicembre.