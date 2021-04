Le nuove misure Covid, Galli: rischio riaperture calcolato male

"Rischio calcolato? Calcolato male. Abbiamo ancora 500mila casi attivi, che significa averne il doppio, perché non possono che essere più di così visto che ce ne sono sfuggiti molti".Così il direttore del reparto di Infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7."Abbiamo somministrato appena 23 dosi e mezzo di vaccino ogni 100 abitanti, e ci sono ancora molti anziani non vaccinati"."Il sistema dei colori - ha aggiunto Galli - non ha funzionato, basta vedere la Sardegna. La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che avremo presto un segno opposto. A meno che non riusciamo a vaccinare così tanta gente da metterci al sicuro in fretta, ma non mi sembra questo il caso. Rimango in allerta e con grande preoccupazione".